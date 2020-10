The Mandalorian e The Haunting of Bly Manor: le nuove emoji Twitter dedicate alle serie

Cosa hanno in comune gli spaventosi fantasmi di The Haunting of Bly Manor e il tenero Baby Yoda di The Mandalorian? Per fortuna non molto, se non consideriamo l'arrivo su Twitter di emoji dedicate ad entrambe le serie.

Non è sicuramente la prima volta che il social network propone qualcosa di relativo ai personaggi più iconici del momento, e anche in questo caso si tratta di simpatiche faccine che i fan possono utilizzare nei loro tweet. Per quanto riguarda Bly Manor gli appassionati hanno dovuto stranamente attendere diversi giorni dall'uscita della serie Netflix prima di veder comparire il volto del bambino fantasma che trovate qui sotto, ma alla fine hanno avuto ciò che volevano.

Molto più fornita invece la selezione a tema Star Wars. In attesa che il Razor Crest ci porti verso la seconda stagione, gli utenti potranno utilizzare gli hashtag #ThisIsTheWay, #TheChild, #TheArmorer, #MoffGideon, #CaraDune e #GreefKarga per veder comparire le emoji dei relativi personaggi. Possiamo quindi aspettarci che Twitter venga tappezzato con il piccolo volto del Bambino dopo ogni puntata, considerando l'incontenibile affetto che si è attirato il personaggio.

Vi ricordiamo che è in arrivo un nuovo trailer di The Mandalorian, che potrebbe svelarci qualcosa in più su quel che ci aspetta a partire dal 30 ottobre su Disney+.