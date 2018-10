The Mandalorian è il titolo della serie live-action di Star Wars, ecco la sinossi

Jon Favreau ha ufficialmente confermato che il titolo della sua nuova serie televisiva in live-action ambientata nell’universo di Star Wars si intitolerà The Mandalorian.

Il regista di Iron Man e Cowboys and Aliens ha anche condiviso via social network la prima sinossi ufficiale della serie, la quale recita quanto segue: “Dopo le storie di Jango e Boba Fett, un altro guerriero emerge nell’universo di Star Wars. The Mandalorian è ambientato dopo la caduta dell’Impero e prima dell’ascesa del Primo Ordine. Seguiamo le vicende di un pistolero solitario nell’orlo esterno della galassia, lontano dall’autorità della Nuova Repubblica...”

Ricordiamo che le riprese della serie sono inizite da pochi giorni e che secondo quanto riportato da MakingStarWars, Pedro Pascal (Narcos) potrebbe esserne il protagonista.

The Mandalorian debutterà sul servizio streaming della Disney nel 2019. I nuovi personaggi che incontreremo nel corso degli episodi dovrebbero tornare su location familiari come Tatooine e, ovviamente, Mandalore, luogo principale di entrambe le serie animate The Clone Wars e Star Wars Rebels. Nel team creativo dello show ci saranno il production designer Doug Chiang e l’art director Andrew L. Jones e il costo per episodio potrebbe aggirarsi intorno ai 10 milioni di dollari.

Jon Favreau nel 2017 ha ripreso il ruolo di Happy Hogan in Spider-Man: Homecoming e ha diretto l'episodio pilota di Young Sheldon.