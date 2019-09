The Mandalorian, si torna su Tatooine in uno dei nuovi poster della serie

Era il lontano 1977 quando venivamo introdotti per la prima volta al mondo di Star Wars, ai suoi personaggi e ai suoi paesaggi. Con The Mandalorian, potremo finalmente tornare su uno dei pianeti più celebri dell'universo creato da George Lucas, come vediamo in uno dei nuovi poster della serie.

La nuova serie di Jon Favreau targata Disney+, The Madalorian, ci porterà di nuovo sotto i due soli di Tatooine.

Ce lo anticipa uno dei due poster promozionali diffusi nella giornata di oggi, ma programmati per essere mostrati durante lo speciale global reveal del Triple Force Friday (Venerdì 4 ottobre), che vede il Mandaloriano interpretato da Pedro Pascal e i suoi alleati (l'ex stormtrooper imperiale Cara Dune, il droide IG-11 e un Ugnaught su un Dewback) in prima linea, con Tatooine sullo sfondo.

Nel secondo poster, invece, figura solo Pascal, e possiamo vedere più da vicino il suo outfit, che probabilmente nasconderà il reale aspetto del personaggio per tutta la durata dello show.

I nuovi materiali promozionali, comunque, sembrano mantenere le promesse di un ritorno alle atmosfere della trilogia originale, anche se Dave Filoni, storico collaboratore della Lucasfilm e produttore della serie, ha dichiarato che The Mandalorian sarà un'esperienza del tutto nuova per i fan di Star Wars.

The Mandalorian debutterà su Disney+ il 12 novembre.