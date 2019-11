The Mandalorian, ultimo trailer prima della messa in onda su Disney+

Martedì 12 novembre sarà lanciato negli Stati Uniti e in alcuni altri mercati Disney+, nuovo e attesissimo servizio di streaming on demand della Casa di Topolino che, come sappiamo, si porterà dietro anche The Mandalorian.

La prima serie televisiva live-action del franchise di Star Wars infatti esordirà con il suo primo episodio della prima stagione proprio il giorno del lancio della piattaforma, e per ricordare a tutti l'avvicinamento della data in questione l'account ufficiale Twitter del servizio ha pubblicato un nuovo spot dedicato al progetto di Jon Favreau.

Come al solito, potete visionarlo in calce all'articolo.

The Mandalorian è solo la prima delle tre serie di Star Wars che comporranno il palinsesto di Disney+: le altre due sono Cassian Andor, un vero e proprio prequel di Rogue One: A Star Wars Story incentrato sul personaggio di Diego Luna, e una serie usata senza titolo ufficiale incentrata su Obi-Wan Kenobi, con protagonista Ewan McGregor, che riprende il suo iconico ruolo in una mini-serie ambientata diversi anni dopo la trilogia prequel.

The Mandalorian partirà invece dopo gli eventi della trilogia originale, con l'Impero caduto ma non ancora dimenticato. Creata da Jon Favreau, la serie vanta un cast d'eccezione che include Pedro Pascal, Giancarlo Esposito e Werner Herzog, nonché un team di registi di prim'ordine, tra i quali ricordiamo Taika Waititi e Bryce Dallas Howard.

