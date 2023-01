The Mandalorian: il trailer della Stagione 3 supera un incredibile record Star Wars!

Tra poco più di un mese Mando e Grogu torneranno per una nuova avventura su Disney Plus. L'attesa sale ogni giorno di più e intanto il trailer di The Mandalorian 3 continua ad entusiasmare i fan, registrando un incredibile record.

Come riportato da The Hollywood Reporter, il trailer ha infatti superato il record di visualizzazioni entro le prime 24 ore dalla sua uscita delle serie di Star Wars, totalizzando ben 83,5 milioni di visualizzazioni. Il primato precedente, detenuto dallo show di Obi-Wan Kenobi, aveva raccolto circa 58 milioni di visualizzazioni, ed è stato quindi ampiamente battuto.

Il trailer della stagione 3 di Mandalorian è stato presentato in anteprima pochi giorni fa durante l'intervallo della partita di playoff Dallas Cowboys vs Tampa Bay Buccaneers della NFL Wild Card su ESPN, ed è stato contemporaneamente pubblicato su YouTube e sui canali dei social media di Star Wars.

La terza stagione di The Mandalorian segnerà il ritorno di Pedro Pascal nei panni di Din Dijarin, il mandaloriano che, come abbiamo visto in The Book of Boba Fett, sembra esser stato "isolato" dai suoi simili dopo aver violato le leggi del credo.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che Disney ha rilasciato anche un trailer segreto di The Mandalorian 3. La nuova stagione debutterà il prossimo 1 marzo.