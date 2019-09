In The Mandalorian troveranno spazio un bel po' di personaggi minori

L'universo di Star Wars è vivo e pulsante come pochi, costellato com'è di personaggi primari e secondari le cui vite s'intrecciano anche solo per pochi attimi, lasciandoci spesso con la curiosità di sapere cos'accada nella vita di chi, magari, dalle vicende principali viene solo sfiorato

Ed è qui che entra in gioco The Mandalorian: secondo Jon Favreau e Dave Filoni, infatti, compito della serie sarà occuparsi di alcuni personaggi che per ragioni di tempo a disposizione non hanno potuto beneficiare di sufficiente minutaggio lungo i vari film della saga.

"Mi sono sempre chiesto cosa facessero nella vita le altre persone nella taverna. Scaveremo veramente a fondo nella cesta dei giocattoli e tireremo fuori personaggi sui quali le persone sono sempre state curiose ma che non sono mai stati al centro degli eventi, pur avendo un bel potenziale" ha spiegato Favreau. Secondo Filoni, invece, scrivere The Mandalorian è un po' come scegliere il giocattolo meno ambito ed avere l'abilità di tirarne fuori una storia interessante: "Queste sono le action figure che hai avuto. Tuo fratello più grande ha preso le migliori, mentre in qualche modo a te è capitato Boba Fett. Ma se hai Boba Fett puoi comunque raccontare una buona storia".

Un anticipo di tutto ciò l'abbiamo avuto con le ultime immagini rilasciate, che vedono comparire due personaggi di razza Trandoshana. The Mandalorian, comunque, dovrebbe finalmente far luce sulle origini del Primo Ordine.