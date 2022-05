The Mandalorian, ecco i trucchi utilizzati per non far trapelare i segreti dello show

Molta segretezza ha accompagnato la creazione della serie live-action dell'universo di Star Wars: The Mandalorian. Ad esempio, quando ha debuttato a novembre 2019, la grande rivelazione del personaggio di Grogu è stata tenuta segreta fino alla premiere in streaming su Disney+.

Tra i numerosi e sorprendenti colpi di scena dello show, come la presenza di Ahsoka Tano di Rosario Dawson, Boba Fett di Temuera Morrison e Luke Skywalker, i produttori esecutivi di The Mandalorian Jon Favreau e Dave Filoni hanno dovuto ben destreggiarsi per non far trapelare nulla prima del previsto e hanno spiegato alcune delle decisioni più strane che hanno preso durante la realizzazione della serie, come ad esempio quella di pagare per degli effetti visivi che non sono poi mai stati utilizzati.

Durante la Star Wars Celebration, la conduttrice Krystina Arielle ha chiesto a Favreau e Filoni come si sono mossi quando hanno dovuto mantenere segrete alcune importanti rivelazioni. I due hanno raccontato che la maggior parte delle volte i diversi attori non sapevano con chi avrebbero recitato, come ad esempio Rosario Dawson, che ha condiviso la scena con Luke Skywalker senza saperlo. Inoltre, l'artwork della produzione includeva Plo Koon al posto di Luke, ed è stato creato un capo in CGI proprio per lui. Quindi, sono stati creati e pagati effetti visivi che non hanno mai visto la luce solo per ingannare il cast e i membri della troupe.

Lucasfilm ha anche annunciato che la terza stagione di Star Wars: The Mandalorian uscirà su Disney+ a febbraio 2023 e che Katee Sackhoff tornerà in The Mandalorian per riprendere il ruolo di Bo-Katan Kryse. È stata poi annunciata una nuova serie di Star Wars, Skeleton Crew, prodotta da Jon Watts, Christopher Ford, Jon Favreau e Dave Filoni. Con Jude Law come protagonista, la serie si concentrerà su un gruppo di ragazzini dell'era della Nuova Repubblica persi nella galassia che cercheranno di ritrovare la strada di casa.

