The Mandalorian, TUTTE le citazioni alla trilogia classica di Star Wars

La grandezza della serie di The Mandalorian è sicuramente evidente a tutti. Il prodotto popolarissimo che ha ridato luce al franchise di Star Wars si è riempito, nel corso delle sue prime due stagioni, di innumerevoli riferimenti ed easter egg riguardo ai film della saga che hanno preceduto lo show con Pedro Pascal come protagonista.

Abbiamo visto insieme quali sono i Jedi che potrebbero comparire durante la terza stagione di The Mandalorian, ma oggi vogliamo cercare di ricordare insieme quali siano state le citazioni all'interno della serie della trilogia originale di Star Wars. Avvisiamo che saranno presenti spoiler riguardo alle prime due stagioni di The Mandalorian: se non siete ancora in pari, vi invitiamo a non procedere oltre nella lettura, e a tornare in un secondo momento. Iniziamo.

Una lingua che ci ricordiamo

Durante l'incredibile pilot della serie, troviamo un uomo dall'aspetto non particolarmente rassicurante e che ha un alterco con il nostro protagonista. Scopriamo che il personaggio non parla la nostra lingua, bensì l'Huttese, l'idioma della razza di cui fa parte Jabba the Hutt, figura iconica della trilogia originale.

Specie aliene

Tra le innumerevoli specie aliene che già avevamo conosciuto nella trilogia originale di George Lucas, la presenza che più abbiamo apprezzato è stata quella di un Kubaz, creature umanoidi con un lungo naso, specie che comparve per la prima volta in Episodio IV - Una nuova speranza.

Droidi

Anche in questo caso, sono molti i droidi presenti che abbiamo già conosciuto nei primi film della saga, ma l'easter egg migliore è senza dubbio quello legato a un droide molto simile all'R5-D4 sempre presente in Una nuova speranza.

Tanti personaggi

Che The Mandalorian viva di molto citazionismo al fantastico mondo di Star Wars è ovvio. Tuttavia, non ci saremmo mai aspettati un numero di personaggi così iconici all'interno della serie. Due esempi su tutti: Boba Fett e Luke Skywalker.

Disintegrati

Un'altra razza particolarmente famosa è quella dei Jawa, e a essi è dedicato un notevole riferimento. In un dialogo tra Kuiil e Mando, il primo afferma come queste creature non apprezzino il Mandaloriano. La sua risposta, molto eloquente, riguarda il fatto di averne “disintegrati alcuni". Questo è un riferimento a una scena di Episodio V - L'impero colpisce ancora, e di un dialogo tra Darth Vader e Boba Fett.

La sola speranza

Un altro dialogo e un altro grandissimo riferimento. In questo caso, il discorso tra Karga (Carl Weathers) e Mando, nel quale il primo afferma di essere la sua “unica speranza". Il riferimento al dialogo tra Leia e Obi-Wan, secondo il quale lui fosse l'unica speranza della Principessa, è palese.

Un tubo importante

Un tubo appoggiato su un muro in un vicolo potrebbe non significare niente, dite? E invece, quel tubo - ricco di rilievi e sporgenze - è quello utilizzato da Leia, Han Solo e Luke in Episodio IV per bloccare i muri di un tritarifiuti.

Una creatura spaventosa

In chiusura, troviamo anche un pazzesco riferimento a una creatura che, nella trilogia originale, aveva già affascinato il pubblico, sebbene non fosse davvero "apparsa". Il primo episodio della seconda stagione di The Mandalorian, infatti, ci presenta un Drago Krayt, un mostro gigantesco e feroce, dal design davvero incredibile. Tuttavia, uno scheletro di Drago Krayt era già stato visto, in Episodio IV, quando C-3PO si trovava tra le dune di Tatooine (città che funge da altro grande collegamento tra la trilogia originale e The Mandalorian). Bellissimo.

Mentre vi lasciamo a un nostro interessante approfondimento riguardo al perché Grogu potrebbe non apparire in The Mandalorian 3, la palla passa a voi: conoscevate tutti questi riferimenti alla trilogia originale di Star Wars in The Mandalorian? Ne sapete altri? Fatecelo sapere, come sempre, con un bel commento nello spazio a essi dedicato!