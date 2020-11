The Mandalorian: su Twitter spunta il tasto like dedicato a Baby Yoda

Twitter colpisce ancora! Dopo le emoji a tema The Mandalorian il social network ha deciso di stupire i suoi fan con un'altra funzionalità indispensabile.

Consapevoli del successo ottenuto dalla prima puntata della nuova stagione, i tecnici si sono subito messi a lavoro e hanno creato un'icona segreta dedicata a Baby Yoda. Come sottolineano gli utenti, d'ora in poi "il Bambino compare quando cliccate sul tasto dei like! Prezioso, egli è".

Sembra proprio che Twitter e Disney abbiano stabilito una solida partnership, che promette alla serie ancora più visibilità. D'altro canto i fan del mandaloriano e del suo piccolo figlio adottivo saranno sicuramente felici di notare simpatiche personalizzazioni del genere. In particolare, l'icona del Bambino appare quando nel tweet è presente l'hashtag #TheMandalorian.

Nel primo episodio abbiamo ritrovato lo sguardo tenero del personaggio, intento a nascondersi e ad osservare la situazione quando le cose si mettono male. I suoi primi piani avranno di certo conquistato gli spettatori, anche se per il momento non l'abbiamo visto fare uso dei suoi straordinari poteri, come avvenuto nella prima stagione. A questo punto siamo curiosi di scoprire se Twitter ha in serbo ulteriori novità: è probabile che tra non molto il tipico uccellino del social debba lasciare il posto ad una nuova icona verde con le orecchie appuntite...

Se ciò non bastasse qualcuno ha pensato di creare anche una zucca dedicata a Baby Yoda!