The Mandalorian: nell'ultimo trailer c'è un riferimento a Predator?

È stato un bel risveglio per i fan di Star Wars, che hanno potuto fare colazione ammirando il nuovo trailer di The Mandalorian, la prima serie TV live-action dedicata al mondo di Guerre Stellari, in arrivo al day one di Disney+, ossia tra circa un paio di settimane.

Ma dopo l'entusiasmo iniziale, si sa, il passo successivo è studiare il video nei minimi dettagli alla ricerca di qualche informazione o perché no, spoiler, che possa essere sfuggito all'occhio disattento.

Così più di un fan, nel guardare e riguardare il video, si è accorto di un potenziale riferimento a Predator. In The Mandalorian c'è infatti anche Carl Weathers, e non ci sarebbe da stupirsi più di tanto se per via della presenza dell'attore, il team dello show abbia pensato di mettere su una sorta di "easter egg". A un certo punto del video, intorno al minuto 1:20, si nota distintamente quella che sembra la celebre "Predator handshake".

Lo stesso Weathers, che in Predator è uno dei due protagonisti della celebre stretta di mano, aveva recentemente raccontato un divertente aneddoto a riguardo. Nella scena infatti il personaggio di Schwarzenegger stringe la mano al suo, apostrofandolo con un bonario "Dillon, you son of a b*tch!". Bene, anche i fan che lo incontrano, spesso cercano di ripetere proprio la stessa scena, salutandolo proprio così..

"Credo sia una cosa bella. Dice molto sulla popolarità e il successo di Predator e l'impatto che Dillon ha avuto nel film" ha detto Weathers. "L'ho sentito dire così tante volte, in così tante parti del paese, che non mi tiro indietro, mettiamola così".

Che ne pensate? Sarà davvero un riferimento a Predator quello nel trailer?

Oltre al video, nei giorni scorsi sono arrivati anche i character poster di The Mandalorian. Vi piacciono?