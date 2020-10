The Mandalorian: Uno spot TV inedito rivela nuove scene mai viste

Sono passate 24 ore dalla messa in onda dello spot TV di The Mandalorian, il colosso dello streaming ha di nuovo stupito i suoi fan, condividendo un video incentrato sulla seconda stagione della serie presente su Disney+.

Trovate il filmato in calce alla notizia, postato su Twitter dall'account social ufficiale di The Mandalorian. Nei trenta secondi che compongono il video, è possibile notare un paio di scene inedite, una incentrata su uno scontro che avrà come protagonisti Cara Dune e il Mandaloriano, mentre poco più avanti si nota Greef Karga dentro una navicella. I fan hanno subito iniziato a commentare il tweet, in particolare ipotizzando che sia in arrivo un secondo trailer dedicato alla nuova stagione di The Mandalorian, che ci mostrerà il viaggio di Din Djarin e di Baby Yoda alla ricerca di un maestro Jedi che possa svelare qualcosa di più sulle misteriose abilità del compagno di viaggio del protagonista.

Ricordiamo che la prima puntata dello show sarà disponibile a partire dal 30 ottobre, mentre le restanti saranno pubblicate a cadenza settimanale, come successo con la stagione di esordio della serie di Disney+. Infine, se cercate altre indiscrezioni, vi segnaliamo questa interessante teoria incentrata su Baby Yoda di The Mandalorian.