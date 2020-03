The Mandalorian: l'uscita del merchandise di Baby Yoda rinviata causa Coronavirus?

Fin dalla sua comparsa nello show The Mandalorian, i fan hanno iniziato a domandarsi quando il merchandise dedicato al piccolo personaggio di "Baby Yoda" sarebbe stato messo in commercio, sia da parte di Disney che delle altre aziende di giocattoli; adesso il lancio sembra a rischio a causa della diffusione del nuovo Coronavirus (COVID-19)...

Secondo quanto riportato sulla CNN, infatti, il produttore della Hasbro ha già affermato che il Coronavirus ha già interrotto la catena di produzione e le provvigioni, e gli analisti avevano previsto che uno degli articoli che avrebbe subito dei ritardi sarebbe stato il merchandise dedicato a Baby Yoda. Secondo il parere di Jim Silver, CEO del sito di giocattoli Toys, Tots, Pets & More, il rinvio della linea dedicata al personaggio non si è ancora verificato, ma "se le cose non migliorano entro giugno o luglio o giù di lì, ci saranno delle carenze nelle quantità di tanti giocattoli".

Per il momento, i giocattoli di Baby Yoda già lanciati sul mercato o disponibili al pre-order andranno subito a ruba. Parliamo della versione animatronic del personaggio, della Funko-pop e anche di giochi da tavolo dedicati.

Per quanto riguarda le news su The Mandalorian, pare che Peyton Reed possa dirigere un paio di episodi della seconda stagione, almeno stando alle ultime voci sulla questione; sempre secondo lo stesso report, che lo stesso autore definisce come "non confermato" in quanto non è riuscito a verificare la veridicità dell'informazione con una seconda fonte (anche se la prima viene definita attendibile), per la nuova stagione di The Mandalorian sarebbe anche previsto il ritorno di Taika Waititi, che ricordiamo aver doppiato il droide IG-11 e diretto il primo, esaltante finale di stagione.

Le riprese di The Mandalorian, lo ricordiamo, si stanno svolgendo proprio in questo periodo in vista dell'uscita fissata al prossimo ottobre su Disney+. In attesa di saperne di più sulla trama dei nuovi episodi, vi lasciamo alle anticipazioni di Giancarlo Esposito sul ruolo di Moff Gideon nella seconda stagione. La prima stagione sarà disponibile in Italia dal 24 marzo.