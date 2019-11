The Mandalorian: vediamo il nuovo teaser della serie

Manca ormai meno di una settimana all'uscita nel territorio statunitense della serie TV con protagonista la star di Game of Thrones. Mentre i fan hanno potuto vedere nuovo personaggio presente in The Mandalorian, Disney ha voluto festeggiare l'occasione con un teaser inedito dello show.

Il video, presente in calce alla notizia, mostra alcune delle scene ormai viste nei diversi trailer promozionali, insieme ad altre inedite che siamo sicuri incuriosiranno ancora di più tutti i fan dell'universo creato da George Lucas.

Per chi non lo sapesse, la serie sarà ambientata nel periodo successivo alla sconfitta dell'Impero, ma il mandaloriano non sarà interessato al governo della galassia: è lo stesso Pedro Pascal ad affermare che The Mandalorian esplorerà un lato diverso della morale di Star Wars, generalmente divisa in buoni o cattivi, ribelli o imperiali, ma che nella serie TV presente nel catalogo di Disney+ sarà messa da parte, in favore di personaggi più neutrali.

Oltre a Pedro Pascal, nello show troveremo anche Kyle Pacek, Gina Carano, Carl Weathers, Giancarlo Esposito e tanti altri. Ad occuparsi della regia invece saranno nomi importanti, come quello di Taika Waititi, Dave Filoni, Bryce Dallas Howard, Deborah Chow e Rick Famuyiwa, sotto la supervisione di Jon Favreau. Non resta che aspettare l'annuncio dell'arrivo del servizio streaming della Casa di Topolino anche in Italia, notizia attesa da tutti i fan di Star Wars e degli altri franchise Disney.