The Mandalorian, vedremo Bo-Katan anche nella stagione 3? La risposta di Katee Sackhoff

Nella seconda stagione di Star Wars: The Mandalorian abbiamo visto in azione Bo-Katan Kryze, interpretata da Katee Sackhoff, che è stata anche tra i protagonisti dell'epico finale tanto apprezzato dai fan. La rivedremo sicuramente all'interno del franchise, a cominciare dalla nuova serie animata The Bad Batch, ma il suo futuro non è ancora chiaro.

In una recente intervista a Comicbook.com, Katee Sackhoff ha ammesso di non conoscere bene il destino del suo personaggio, pur tenendosi costantemente in contatto con Dave Filoni.

"Non ho idea di quando Bo-Katan tornerà. E l'unica cosa che so è che una delle cose migliori che Dave abbia mai fatto nel suo lavoro è stata darmi il suo numero di telefono" ha spiegato divertita l'attrice. "Quindi una delle cose che amo fare con lui è scambiare messaggi su Bo-Katan. Parliamo di come è finita dove si trova adesso, perché tutto è cominciato... adoro parlare con lui dei pezzi mancanti della storia... quindi so tutte queste cose, ma non ho idea di cosa succederà."

Katee Sackhoff ha poi aggiunto che, pur trovando attraente l'idea di uno spin-off da protagonista e amando prestare la voce alle serie animate, trova perfetto il modo in cui Bo-Katan si inserisce nel mondo di Star Wars: The Mandalorian. "Lei ci sta dentro perfettamente, e sarebbe egoista da parte mia desiderare di più."

