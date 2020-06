The Mandalorian, vedremo la nascita del Cavalieri di Ren nelle prossime stagioni?

Fra i tanti passaggi poco chiari presenti nell'ultima trilogia di Star Wars c'è sicuramente quello relativo alla nascita dei Cavalieri di Ren, che incontriamo già al massimo del loro potere ma sulla cui genesi sappiamo poco e nulla. Che tocchi allora a The Mandalorian il compito di approfondire la questione?

Parliamo ovviamente di supposizioni e nulla più, ma la serie con Pedro Pascal e Baby Yoda sembrerebbe in effetti l'occasione perfetta per introdurre l'argomento: come tutti saprete lo show è infatti ambientato dopo la sconfitta dell'Impero e prima degli eventi narrati nella trilogia sequel, per cui sarebbe del tutto logico arrivare a mostrare ai fan anche quel periodo di storia della Galassia.

Cosa sappiamo, d'altronde, dei Cavalieri di Ren? Quando li abbiamo conosciuti al loro comando c'era già Ben Solo, ma con ogni probabilità non è sempre stato così: sarebbe dunque un'opportunità per conoscerne la storia prima della nascita di Kylo Ren, e magari anche per indagare sulle origini di quel Leader Supremo Snoke tanto frettolosamente fatto fuori durante Star Wars: Gli Ultimi Jedi.

Cosa ne pensate? Vi piacerebbe un approfondimento sui Cavalieri di Ren durante The Mandalorian o preferite che vengano definitivamente messi da parte? Habsro, intanto, ha annunciato nuove action figure di The Mandalorian; avete visto, invece, quanto poco carino fosse Baby Yoda nei primi concept di The Mandalorian?