The Mandalorian, vedremo più spesso Pedro Pascal nella seconda stagione?

Pur interpretando il protagonista della serie, nella prima stagione di Star Wars: The Mandalorian Pedro Pascal non ha vestito spesso i panni del suo personaggio, Din Djarin / Mando. In molti casi si è limitato a prestare la voce, lasciando indossare l'armatura alle controfigure Brendan Wayne e Lateef Crowder.

Mando, in effetti, indossa per tutto il tempo un casco, tranne per un attimo, quando il volto di Pedro Pascal viene mostrato a IG-11. Sembra però che nella seconda stagione le cose cambieranno. Stando a quanto riporta il Bespin Bulletin, una pagina di leak, anticipazioni e aggiornamenti sull'universo Star Wars, stavolta Pedro Pascal ha trascorso molto più tempo sul set (e nell'armatura di Mando).

Questo significa che in The Mandalorian 2 vedremo più spesso Din Djarin senza casco? È possibile: ora che il mistero su chi si nasconde sotto l'elmetto è stato svelato, continuare a tenere ancora coperto il volto del cacciatore di taglie sarebbe ridondante.

Inoltre, per buona parte delle riprese della prima stagione Pedro Pascal è stato impegnato a Broadway nel King Lear di Shakespeare, quindi tenere il volto di Mando coperto è stata in qualche modo una scelta forzata. Adesso non ci sono più impedimenti e il protagonista può affrontare faccia a faccia (è il caso di dirlo) le new entry, come Ahsoka Tano e lo stesso Boba Fett.

Tra i molti aspetti ancora da chiarire nell'universo Star Wars, intanto, la seconda stagione di The Mandalorian potrebbe raccontare la nascita dei Cavalieri di Ren.