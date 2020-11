The Mandalorian, in un video tutti i 'Mando!' di Greef Karga nella prima stagione

L'abbiamo tanto attesa questa seconda stagione di The Mandalorian, ma alla fine eccoci qui! Anche stavolta, però, tocca sottostare ai ritmi di Disney+ che, ormai nemica dichiarata del binge watching, proprio come fatto con la prima stagione ci concederà soltanto un episodio a settimana.

Impossibile, dunque, rivedere sin dal primo momento tutti i personaggi che abbiamo amato nel corso della prima stagione: non è ancora arrivata l'ora, ad esempio, di riabbracciare il Greef Karga interpretato da Carl Weathers.

Niente paura, però, perché qualcuno ha già pensato a un modo decisamente originale per sopperire alla sua assenza: su YouTube è infatti possibile trovare un video montato ad arte da alcuni fan in cui troviamo tutte le scene in cui, durante la prima stagione di The Mandalorian, il nostro Greef abbia chiamato "Mando!" riferendosi ovviamente al protagonista interpretato da Pedro Pascal.

Insomma, un modo come un altro per rendere omaggi ad un personaggio tanto amato e che, stando a quanto dichiarato dallo stesso Carl Weathers, tornerà a breve in questa seconda stagione di The Mandalorian; sempre su YouTube, intanto, trovate da alcuni giorni il tema principale della colonna sonora di The Mandalorian. Per tutto il resto... Non c'è altro da fare che aspettare il prossimo episodio!