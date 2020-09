The Mandalorian: Un video mostra gli effetti speciali della prima stagione

La serie di Disney+ incentrata sulla storia del mandaloriano ha avuto un forte impatto nel settore degli effetti speciali, tanto che le tecniche di The Mandalorian saranno usate anche in Thor 4. Un video ci permette di scoprire quali sono stati gli elementi della prima stagione creati al computer.

Trovate il video in calce alla notizia, che ci permette di vedere il lavoro dello studio nel creare le numerose creature e i paesaggi visti nelle puntate della serie di Disney+. Per rendere ancora più vivo e credibile il mondo di Guerre Stellari, Jon Favreau ha scelto di usare tecniche innovative, insieme agli approcci più classici del settore: Baby Yoda per esempio è stato animato usando un mix di computer grafica e un pupazzo con le fattezze del personaggio. Le ambientazioni invece sono state create dai tecnici di PXO usando uno schermo digitale che permetteva di vedere e ricreare gli oggetti a 360 gradi.

I fan della serie sono quindi curiosi di scoprire quale saranno le prossime novità della serie, incentrata sul viaggio di Din Djarin e Baby Yoda, che li porterà su numerosi pianeti della galassia. In attesa del 30 ottobre vi segnaliamo questo rumor riguardo il ritorno nelle puntate di The Mandalorian 2 di un vecchio personaggio.