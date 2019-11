The Mandalorian: nel video le nostre prime impressioni sulla serie di Star Wars

Disney+ ha debuttato in alcuni mercati internazionali - non in Italia, perché dovremo attendere la primavera 2020 - e tra i titoli tanto attesi spicca The Mandalorian, prima serie tv live action all'interno dello Star Wars Universe, e ambientata dopo le vicende de Il ritorno dello Jedi. Lo show è scritto da Jon Favreau e prodotto da LucasFilm.

In un video vi raccontiamo le nostre prime impressioni sulla serie, in attesa di poter vedere la versione in italiano, che sarà disponibile soltanto dal prossimo 31 marzo.

The Mandalorian racconta le avventure di un pistolero mandaloriano ben oltre i confini della Nuova Repubblica e dopo la caduta dell'Impero, in quel periodo che precede l'avvento del Primo Ordine, che abbiamo avuto modo di conoscere nella recente trilogia cinematografica guidata da J.J. Abrams.



Scopriamo quindi che il cacciatore di taglie non è Boba Fett, grazie ad alcuni flashback del protagonista sulla sua infanzia. E grazie a queste sequenze scopriamo che il protagonista è un orfano. Trentotto minuti che scorrono in grande scioltezza e, nonostante le vicende mostrate in questo primo episodio siano davvero poche, The Mandalorian ha colpito soprattutto per la cura formale e la qualità complessiva della narrazione.

Un prodotto che sembra perfetto per regalare un respiro ancora più ampio all'universo creato da George Lucas negli anni '70.

Nel frattempo Pedro Pascal ha rivelato il nome del protagonista, così com'è stata resa disponibile la colonna sonora dello show.