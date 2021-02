The Mandalorian VS Gremlins: chi è più carino tra Baby Yoda e Gizmo? Sentite Zach Galligan

Zach Galligan ha aperto il dibattito, chi è più carino tra il suo co-protagonista in Gremlins, Gizmo, e Baby Yoda (alias Grogu) della serie The Mandalorian? Ovviamente non c’è storia per l’attore, Gizmo batte Grogu, ed ha le sue buone ragioni. Ma intanto la sfida si combatte sui social media a sostegno dell’una o dell’altra creatura.

Galligan ha realizzato un nuovo spot di Mountain Dew Zero Sugar ispirato a Gremlins, che potete vedere nel video qui sopra, e durante un’intervista su come è stato tornare in quel mondo gli è stato chiesto anche un paragone tra le due creature.



Parlando con EW si è schierato con il suo amico Gizmo: "Dirò che il mio amico è più carino. È più peloso e, per me, peloso è più carino. Baby Yoda sembra rasato, o forse è senza peli."



Ottimo punto, oseremmo dire. Ma l’attore era stato interpellato già sull’argomento, in realtà sembra che se ne occupi da sempre.



"Beh, se hai guardato i miei social media, vedrai che ci sono un paio di meme lì che prendono in giro la somiglianza tra Gizmo e Grogu. Le persone mi hanno bombardato sui social media con paragoni, disegni in scala e tutto il resto. Tutto quello che posso dire è questo: in molti modi, è davvero fantastico. È solo un altro tipo di narrazione che puoi usare per stimolare il coinvolgimento delle persone" ha concluso.



Ma perché scegliere tra Grogu e Gizmo? Sono due adorabili creature che fanno parte di due importantissimi franchise e si sono rivelati veri e proprio oggetti di marketing, quindi, amiamoli entrambi!



