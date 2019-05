The Mandalorian: Werner Herzog ammette di non aver mai visto Star Wars

Non è poi così raro che ad Hollywood gli attori si avvicinino ad un progetto senza aver mai approfondito prima di quel momento il materiale di partenza. In questa categoria rientra anche Werner Herzog con Star Wars. Ma in quest'ultimo caso il fatto è maggiormente bizzarro perché Star Wars è uno dei franchise più famosi della storia del cinema.

Tuttavia Werner Herzog l'ha ammesso: non ha mai visto un film di Star Wars. Il regista e attore tedesco interpreterà un villain nella serie tv dello Star Wars Universe, The Mandalorian, che verrà pubblicata sul prossimo servizio streaming Disney+.

The Mandalorian segue le avventure di un giovane avventuriero, un pistolero solitario sull'Orlo Esterno. Il produttore e regista Jon Favreau ha inserito Werner Herzog nel cast, affidandogli un ruolo da cattivo. Sembra tuttavia che l'artista tedesco abbia poca familiarità con il franchise.



"Ho pensato che nonostante conosca davvero poco del mondo di Star Wars, fosse un personaggio che potevo interpretare, perché è qualcuno di cui non puoi fidarti. Ho detto 'posso farlo'. Devo confessare di non aver mai visto nemmeno un film di Star Wars. Ho visto dei trailer, delle sequenze e conosco l'importanza del franchise, la presenza dei giocattoli per i ragazzi...si tratta di una mitologia nuova" ha concluso Herzog, che ha mostrato anche il proprio entusiasmo per aver girato le scene senza l'ausilio del green screen, dandogli la possibilità di lavorare in mezzo a scenografie meravigliose.

Werner Herzog ha rivelato questi dettagli durante l'Associated Press nel corso dello Star Wars Day. Herzog si è unito al cast insieme a Pedro Pascal, Gina Carano, Carl Weathers e tanti altri colleghi che vedremo in The Mandalorian dal prossimo mese di novembre.

Jon Favreau confermato showrunner anche per la seconda stagione dello show, che Disney+ distribuirà tradizionalmente.