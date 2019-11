The Mandalorian: Werner Herzog definisce 'struggente' un personaggio della serie

Il regista premio Oscar Werner Herzog fa parte del cast della prima serie live action di Star Wars, The Mandalorian. Lo show ha debuttato sulla nuova piattaforma streaming Disney+ ma in Italia sarà disponibile soltanto dal prossimo 31 marzo. Herzog chiacchierando con Variety si è soffermato su un personaggio in particolare.

Non proseguite nella lettura della news se non volete avere spoiler sulla trama di The Mandalorian. Tra le molte scelte narrative che ha evidenziato il primo episodio della serie, c'è un personaggio a sorpresa, rivelato proprio in chiusura di puntata.

Mentre il mandaloriano e IG-11 si fanno strada all'interno di un edificio pesantemente sorvegliato, si rendono conto che il loro obiettivo è un bambino, della stessa specie di Yoda.



La reazione di questo personaggio, soprannominato Baby Yoda da diversi fan, è stata molto positiva e da Werner Herzog sono arrivati elogi per il piccolo co-protagonista, definendolo 'struggente'.

"Penso sia incredibilmente bello. E ho visto due tecnici operare a distanza, uno per gli occhi e la bocca, l'altro per le espressioni facciali. Un risultato tecnico straordinario e al di là del successo tecnologico è struggente. Non lo so, sul set sembrava assolutamente convincente. Ti fa piangere quando lo vedi".

Prima della primavera non potremo conoscere anche noi questo Baby Yoda. Nel frattempo Jon Favreau ha condiviso una foto dal set della seconda stagione. Taika Waititi ha invece paragonato il suo droide IG-11 a Terminator.