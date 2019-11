The Mandalorian, Werner Herzog si è letteralmente innamorato di Baby Yoda

Non dev'essere difficile conquistare l'amore di pubblico e 'colleghi' con due occhioni come quelli che si ritrova Baby Yoda: il minuscolo alieno apparso durante il primo episodio di The Mandalorian è infatti immediatamente diventato la vera star dello show, e la sua popolarità non sembra fermarsi soltanto al fandom.

Anche sul set, infatti, pare che attori e troupe non abbiano occhi che per lui: abbiamo già visto nei giorni scorsi come Giancarlo Esposito sia letteralmente impazzito per Baby Yoda, ma a quanto pare anche un altro membro del cast ha davvero perso la testa per il suo piccolo compagno d'avventura.

Si tratta di Werner Herzog che, secondo la regista Deborah Chow, nel corso delle riprese avrebbe cominciato a trattare Baby Yoda come se fosse un vero animaletto in carne ed ossa: "Di solito li tratti come si fa con gli attori, ma Werner è speciale. Uno dei momenti più strani che io abbia mai vissuto sul set, nella mia intera vita, è stato provare a dirigere Werner con il piccoletto. Come ho fatto a finire con Werner e Baby Yoda? È stato fantastico. Werner si è praticamente innamorato del pupazzo. Ad un certo punto ha come dimenticato che si trattasse di un pupazzo ed ha cominciato a parlargli come se fosse un essere vivente, qualcosa di reale" ha raccontato Chow.

Il merchandise di Baby Yoda intanto non è ancora stato messo in vendita, ma alcuni giorni fa abbiamo potuto dare uno sguardo ad alcuni prodotti tramite Amazon.