The Mandalorian: Werner Herzog ha trattato Baby Yoda come un vero attore

Come avete potuto leggere in una precedente notizia, sono rimasti tutti colpiti da un personaggio di The Mandalorian: stiamo parlando di Baby Yoda, che è stato particolarmente apprezzato da Werner Herzog.

A rivelarlo è Dave Filoni, durante un'intervista andata in onda in occasione dell'ATX Festival, svolto in modo virtuale, in cui parla delle reazioni del cast alla comparsa di Baby Yoda sul set: "Una volta che hai portato sul il personaggio nella sua piccola carrozzina e illuminato con una luce, sembra quasi un momento magico. Mi ricorda le storie che ho sentito su Yoda quando hanno girato le sue scene, perché erano tutti terrorizzati che una parte così importante fosse stata affidata ad un pupazzo. Non riesco a immaginare come deve essere stato ideare questa parte, ma George Lucas ci è riuscito".

Continua poi: "Abbiamo visto accadere la stessa cosa con Baby Yoda, mentre giravamo era una parte fondamentale del gruppo. Nessuno lo trattava meglio di Werner Herzog, pensava che fosse vero sempre, durante tutte le riprese, lo trattava come un altro attore sul set".

Nel frattempo, Jon Favreau, il creatore della serie, ha parlato della data di uscita di The Mandalorian 2, attesa per il mese di ottobre nel catalogo di Disney+ e che non sembra aver subito ritardi dall'emergenza Coronavirus.