The Mandalorian: per Werner Herzog l'uso di CGI su Baby Yoda sarebbe stato da codardi

Uno dei segreti del successo di Star Wars: The Mandalorian, oltre alle sue atmosfere western e a una resa visiva impressionante, è certamente il mistero che avvolge la figura di "baby Yoda", il piccolo alieno salvato dal protagonista dalle grinfie del Cliente.

Stando a quanto dichiarato dal produttore, sceneggiatore e regista Dave Filoni, nel corso di una proiezione della serie a un evento di Vanity Fair, Werner Herzog - che nella serie interpreta proprio il Cliente - avrebbe chiamato "codardi" sia Filoni stesso che Jon Favreau se avessero deciso di sostituire il pupazzo artigianale che anima il piccolo alieno con una resa in CGI. Disse: "Voi siete dei codardi! Lasciatelo così!".

Da qualche giorno l'affetto per il piccolo pupazzo apparso nella serie da parte di Herzog non è più un mistero, date anche le parole della regista Deborah Chow, secondo le quali nel corso delle riprese Herzog avrebbe cominciato a trattare Baby Yoda come se fosse un vero animaletto in carne ed ossa: "Di solito li tratti come si fa con gli attori, ma Werner è speciale. Uno dei momenti più strani che io abbia mai vissuto sul set, nella mia intera vita, è stato provare a dirigere Werner con il piccoletto. Come ho fatto a finire con Werner e Baby Yoda? È stato fantastico. Werner si è praticamente innamorato del pupazzo. Ad un certo punto ha come dimenticato che si trattasse di un pupazzo ed ha cominciato a parlargli come se fosse un essere vivente, qualcosa di reale" ha raccontato Chow.

Il merchandise dell'adorabile esserino intanto non è ancora stato messo in vendita, ma alcuni giorni fa abbiamo potuto dare uno sguardo ad alcuni prodotti a tema Baby Yoda tramite Amazon.

Star Wars: The Mandalorian tornerà su Disney+ il 29 novembre con il quarto episodio della stagione, diretto dall'attrice Bryce Dallas Howard. Nel frattempo potete recuperare la nostra recensione del terzo episodio: Capitolo 3 - Il peccato.