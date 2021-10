The Mandalorian: ecco il tenero Baby Yoda in versione cacciatore mandaloriano

Il Libro di Boba Fett arriverà su Disney+ a dicembre, il che significa che i fan di Star Wars dovranno aspettare fino al prossimo anno per l'attesissima terza stagione The Mandalorian< dopo quel finale che ha letteralmente fatto impazzire i fan.

Come ricorderete il tenerissimo Grogu aka Baby Yoda è stato preso in custodia da Luke Skywalker e in attesa di scoprire cosa ne sarà di lui, qualcuno ha deciso di immaginarlo in vesti completamente nuove. l'artista Sean Viloria ha condiviso su YouTube un video in cui mostra un'incredibile action figure proprio del Bambino alta 8 pollici e in scala 1/2, vestita proprio come un cacciatore di taglie mandaloriano.

Nella descrizione del video si legge: "Questa è la via. Una versione personalizzata di Grogu in ascala 1/2 realizzata a mano con argilla, materiale derivante da giocattoli vintage, tessuto, pelle e vernici acriliche. Il tutto è stato realizzato a mano. Nessuna stampante 3D. E' completo di spada laser, arco e frecce Beskar, e addirittura un contenitore per le uova".

Il futuro del franchise di Star Wars sembra essere davvero luminoso con le moltissime produzione annunciate nel corso dell'Investor Day. Intanto, le riprese di The Mandalorian 3 sono entrate nel vivo. Resta da capire se in questa terza stagione ci sarà ancora spazio per Baby Yoda. Voi cosa ne pensate?