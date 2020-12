The Mandaorian, una folle teoria collega Baby Yoda a Jar Jar Binks

La seconda stagione di The Mandalorian sta ottenendo un successo di pubblico e di critica senza pari. In molti apprezzano il notevole lavoro svolto da Jon Favreau per questa produzione Disney+ e non vedono l'ora di scoprire come si concluderanno le peripezie di Mando e Baby Yoda in questo secondo eccezionale capitolo.

Come per qualsiasi altra serie di successo, anche per The Mandalorian si vedono prolificare sul web numerose teorie, talvolta senza nè capo nè coda. Nelle scorse settimane vi avevamo parlato della possibilità che Baby Yoda fosse lo Jedi più forte di tutti i tempi e ora molti telespettatori hanno iniziato a supporre che ci possa essere un certo legame tra il tenero omino verde e Jar Jar Binks.

Nel scorse puntate oltre ad aver scoperto il vero nome del figlio putativo di Mando abbiamo appreso che il piccoletto era presente al Tempio Jedi su Coruscant quando Anakin Skywalker si scatenò dopo che l'Ordine 66 fu giustiziato durante La vendetta dei Sith. Per tale ragione qualcuno ha ipotizzato che sia stato il Gungan a salvare Grogu dal suo destino e a portarlo in un posto sicuro.



Questo non solo darebbe a Jar Jar l'arco di redenzione di cui si è parlato molto spesso di recente, ma legherebbe anche The Mandalorian ancora più da vicino alla narrativa generale dei film. Dopotutto, George Lucas ha ammesso anni fa che la figura divisiva era la chiave per l'intera trilogia originale avendo consegnato i poteri al Cancelliere Palpatine, che poi ha stabilito l'Impero.

In attesa di scoprire come si evolveranno le cose, date un'occhiata alla nostra recensione del Capitolo 14 di The Mandalorian.