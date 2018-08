The Marvelous Mrs. Maisel 2: Jane Lynch tornerà a vestire i panni di Sophie Lennon

Il noto portale Deadline ha rivelato che Jane Lynch, veterana di Glee, tornerà in grande stile nella seconda stagione di The Marvelous Mrs. Maisel, pluripremiata serie Amazon. L'attrice vestirà nuovamente i panni di Sophie Lennon, ruolo che le ha permesso di ottenere un'importante nomination agli Emmy.

Il personaggio di Sophie è quello di una ricca e arrogante aristocratica proveniente dal Queens, che finge di essere una comica di successo e si esibisce a New York. Il duo debutto è avvenuto nel settimo episodio della prima stagione.

Creata da Amy-Sherman Palladino (Una mamma per amica), The Marvelous Mrs. Maisel racconta le vicende di Midge Maisel (Rachel Brosnahan), una casalinga ebrea che, dopo essere stata piantata in asso dal marito, decide di buttarsi a capofitto nel mondo della stand-up comedy della Grande Mela.

La serie è stata molto apprezzata da critica e pubblico, aggiudicandosi due Critic's Television Choice Awards per miglior comedy e miglior attrice, e due Golden Globe nelle stesse categorie. Nel cast troviamo anche Michael Zegen, Alex Borstein, Marin Hinkle e Tony Shaloub.

La seconda stagione arriverà nel corso dell'anno in esclusiva su Amazon Prime, ma al momento non è ancora stata annunciata una precisa data di uscita. Il colosso dello streaming ha riposto grande fiducia nello show a tal punto da averne già confermato il rinnovo per una terza.