The Marvelous Mrs. Maisel 4, Rachel Brosnahan sul set per l'inizio delle riprese

Con un ritardo di circa 6 mesi dovuto dalla pandemia globale, Amazon Studios ha annunciato l'inizio della produzione della quarta stagione di The Marvelous Mrs. Maisel, le cui riprese partono oggi a New York seguendo i nuovi protocolli di sicurezza anti-Covid del settore e le linee guida locali.

Secondo quanto riportato da Deadline, è già presente sul set l'intero cast di regular della serie tra cui la protagonista Rachel Brosnahan, che ha celebrato l'inizio dei lavori con una foto di lei all'interno di una delle bolle di sicurezza costruite dalla produzione per evitare la diffusione del virus. "Quest'anno sembra un po' diverso... ma siamo tornati! Sto lavorando alla stagione 4 di The Marvelous Mrs. Maisel" ha scritto l'attrice nel post che ha condiviso su Instagram.

I nuovi episodi dello show sono passati attraverso un lungo processo di pre-produzione, utilizzata per costruire nuovi e set e creare nuovi costumi. La creatrice e produttrice esecutiva Amy Sherman Palladino e il produttore esecutivo Daniel Palladino hanno precedentemente affermato che verranno utilizzate meno comparse, rassicurando però che la CGI contribuirà a mantenere alterata la ricca componente visiva della serie.

La data di uscita della stagione 4 su Prime Video non è ancora stata rivelata. In attesa di novità, vi lasciamo alla nostra recensione di The Marvelous Mrs. Maisel 3 e alle anticipazioni sul percorso di Midge.