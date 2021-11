The Marvelous Mrs. Maisel, Amazon annuncia l'imminente arrivo della stagione 4!

Dopo le recenti foto dal set di The Marvelous Mrs Maisel che hanno anticipato qualche dettaglio sui nuovi episodi, ecco l'annuncio ufficiale di Amazon: l'uscita della stagione 4 The Marvelous Mrs. Maisel è ormai imminente!

L'attesa da parte dei fan di The Marvelous Mrs. Maisel è stata molto lunga, considerando che la terza stagione dello show ha debuttato a dicembre 2019 e che la produzione della nuova season ha subìto una battuta d'arresto a causa dell'emergenza pandemica.

Proprio oggi, è arrivato l'annuncio dell'uscita di The Marvelous Mrs. Maisel 4 con la pubblicazione della nuova locandina in un tweet di Amazon Prime Video: "La nostra meravigliosa ragazza è tornata. La stagione 4 di The Marvelous Mrs. Maisel arriverà presto", mentre il profilo ufficiale dello show ha annunciato "E' solo l'inizio".

Purtroppo, la locandina non riporta ancora una data di uscita precisa ma solo un generico "coming soon": quanto basta per far gioire i numerosi fan dello show con la protagonista interpretata da Rachel Brosnahan. Sono tantissime le reazioni di gioia nei commenti all'annuncio pubblicato sui canali social di Prime Video.

Nell'attesa di conoscere la finestra d'uscita esatta di The Marvelous Mrs. Maisel nel corso del 2022, sapevate che un'attrice della celebre serie Una mamma per amica si è unita al cast di The Marvelous Mrs Maisel per la quarta season?