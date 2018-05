The Marvelous Mrs. Maisel già rinnovata per la terza stagione da Amazon

Amazon Prime ha annunciato il rinnovo per una terza stagione di The Marvelous Mrs. Maisel, serie che ha per protagonista il personaggio di Rachel Brosnahan.

L’annuncio è arrivato un po’ a sorpresa dato che sulla piattaforma deve ancora debuttare la seconda stagione, che approderà in streaming entro la fine dell’anno. Quest’anno la prima stagione si è aggiudicata ben due Critics' Choice Television Awards per la miglior serie comedy e la miglior attrice, nonché due Golden Globe nelle medesime categorie.

Creata da Amy Sherman-Palladino (Una mamma per amica), nel cast della serie troviamo anche Michael Zegen, Alex Borstein, Tony Shalhoub e Marin Hinkle.

Sinossi: Miriam "Midge" Maisel è una casalinga ebrea che vive a New York nel 1958. Suo marito Joel tenta, con scarso successo, di esibirsi come comico. Midge aiuta Joel fornendo dei feedback positivi sui suoi spettacoli, ma ad un certo punto scopre che Joel ha rubato una battuta a Bob Newhart. Una notte, dopo una prestazione particolarmente ruvida, Joel confessa a Midge che ha una relazione con un'altra persona e la lascia. Midge va dalla sua famiglia per chiedere sostegno, ma riceve soprattutto critiche per la sua scelta di sposare Joel. Dopo essersi ubriacata, Midge torna nel Comedy Club, dove Joel si esibisce, improvvisa uno spettacolo con tema la propria situazione sentimentale e in conclusione mostra il seno a dimostrazione di quanto sia attraente. Ovviamente viene arrestata e portata in carcere per atti osceni in pubblico. La mattina seguente, al suo rilascio, incontra il comico Lenny Bruce, anch'egli in fase di scarcerazione. Bruce avverte Midge che l'ambiente della comicità è tremendo, ma Midge prende la sua opinione come un incoraggiamento e si riunisce con Susie, una dipendente del Comedy Club, per affinare il suo pezzo comico.