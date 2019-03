The Marvelous Mrs. Maisel: Lauren Graham nel cast della terza stagione?

Amy Sherman-Palladino ha rivelato il suo desiderio di poter ingaggiare Lauren Graham in un ruolo da guest-star nella terza stagione de La fantastica signora Maisel.

La creatrice dello show di Amazon Prime Video ne ha parlato brevemente in occasione del PaleyFest, dove ha anche avuto modo di anticipare qualche dettaglio in merito alla nuova stagione. Per le due si tratterebbe di una reunion, in quanto la Graham è nota per aver interpretato il ruolo di Lorelai Gilmore nella serie Una mamma per amica, creata proprio dalla Sherman-Palladino.

A quanto pare le due avrebbero discusso molto su una eventuale apparizione nella nuova stagione de La fantastica signora Maisel, con la Graham in un ruolo molto specifico: "Lauren ha fatto una richiesta e per me lei è la mia regina e la ragione per cui ho una carriera, quindi onorerò questa sua richiesta. Speriamo [sarà nella terza stagione]. Sarebbe adorabile". Al momento non ci sono dettagli sul ruolo che la star di Una mamma per amica potrebbe interrpretare nello show con Rachel Brosnahan, poiché pare si voglia mantenere la massima segretezza in merito.

Dopo lo straordinario successo delle prime due stagioni e i numerosi premi vinti, pare che il compenso della Brosnahan sia salito fino a raggiungere quota 300mila dollari a episodio, mentre Tony Shaloub, che nella serie interpreta il padre della protagonista, Midge, guadagnerà 250mila dollari a puntata. Con il cast già impegnato nelle prime prove di lettura della sceneggiatura, la terza stagione de La fantastica signora Maisel dovrebbe approdare online per il 2020.