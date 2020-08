The Marvelous Mrs Maisel, primi dettagli sulla quarta stagione: 'Abbiamo incasinato Midge'

The Marvelous Mrs. Maisel tornerà con una quarta stagione all'insegna della stand up comedy, dello stile di vita fuori dal comune della protagonista e delle battute sagaci e sconvolgenti che hanno reso famosa la serie Amazon Prime.

Midge ha conquistato 3 milioni di spettatori nella prima settimana con la terza stagione, ma a dire il vero la sorte del personaggio non è stata delle migliori nel finale visto che è arrivata una bella batosta per la sua carriera, e ora la creatrice Amy Shrman-Palladino spiega a The Hollywood Reporter ciò che ci aspetta in futuro:

"Credo che riprenderemo proprio da dove ci siamo lasciati. Potremmo voler fare un piccolo salto temporale all'interno della stagione, ma per ora i piani sono quelli. Voglio dire, dov'è il divertimento nel distruggere completamente l'anima e il cuore di una persona se poi non puoi vederne le conseguenze? La commedia è fatta di questo, di sconfitte che ti distruggono l'anima".

Una visione leggermente pessimista, ma in effetti la sceneggiatrice ha catturato perfettamente l'essenza della figura dei comici, persone spesso in difficoltà, che tuttavia riescono a scherzare sul lato più duro della vita.

"Abbiamo incasinato Midge alla perfezione alla fine di questa stagione. L'abbiamo messa k.o. diverse volte nella serie, ma è così che funziona lo show business: un passo in avanti e due indietro, è questa la vita di un comico. E non dimentichiamocelo, stiamo ancora parlando di una donna che vuole essere una comica nel 1960. Metterla al tappeto non è mai stato un problema, abbiamo migliaia di modi per farlo: è seguendo il suo mondo e la sua traiettoria che capiamo dove portare il personaggio".

Al momento i produttori sono al lavoro per creare un ambiente sicuro di lavoro, e anche Daniel Palladino si è detto pronto per affrontare le nuove sfide, sebbene le difficoltà non manchino a quanto pare: "Credo che sarà davvero molto arduo. Sappiamo già cosa accade nella quarta stagione, potremmo scriverlo ma nessuno sa bene quando riusciremo a produrre il tutto. Al momento teniamo le dita incrociate e speriamo bene".

In attesa di ulteriori novità, vi lasciamo alla nostra recensione di The Marvelous Mrs Marvelous 3.