The Marvelous Mrs. Maisel, la serie Prime Video è basata su una storia vera?

Midge Maisel è tornata! I primi episodi della quarta stagione di The Marvelous Mrs. Maisel hanno debuttato pochi giorni fa su Amazon Prime Video, preceduti poche ore prima dall'annuncio della quinta e ultima stagione di Mrs. Maisel. Ma in molti si chiedono... è esistita davvero una Signora Maisel?

In questa nuova serie di episodi dello show di Amazon Prime Video la fantastica Mrs. Maisel torna in grande stile: nella stagioen 4 continuiamo a seguire la straordinaria Midge Maisel (interpretata da Rachel Brosnahan), una casalinga diventata stand up comedian che si fa spazio in un circuito dominato dagli uomini nella New York degli anni '50 e '60.

Ma è esistita davvero una Signora Maisel? Ne ha parlato di recente la creatrice della serie, Amy Sherman-Palladino, che ha raccontato a Women’s Health di aver usato un mix di elementi reali (come il Gaslight Café) e di fantasia.

Nel corso delle 4 stagioni della serie Amazon, molti hanno notato le somiglianze tra il personaggio di Midge Maisel e la celebre Joan Rivers: come Mrs. Maisel, la Rivers proveniva da una famiglia ebrea di New York ed aveva iniziato ad esibirsi da comica negli anni '50, anche nello stesso Gaslight Café che fa da sfondo all'inizio della carriera di Midge.

Ma non solo, c'è chi ha rivisto nel personaggio della Brosnahan anche altre comiche dello stesso periodo come Phyllis Diller e Jean Carroll. Amy Sherman-Palladino ha rivelato: "Ovviamente pensiamo a tutte queste donne. C'è da togliersi il cappello di fronte a loro, perché sono state le pioniere, le apripista. Adoriamo ognuna di loro, ma Midge non è basata su nessuno di questi personaggi".

Infatti, la signora Maisel protagonista della serie Amazon sarebbe ispirata al padre dell'autrice dello show, Don Sherman, che fu uno scrittore e un comico.

Dan Palladino, produttore esecutivo di The Marvelous Mrs. Maisel nonché marito di Amy Sherman, ha rivelato che il suocero era solito "sedersi e raccontare dei bei vecchi tempi a New York", riferendosi proprio alla diffusione della stand-up comedy dagli anni '40 ai '60: "Attraverso la sua esperienza, abbiamo imparato a conoscere gli alti e bassi del lavoro di un comico. L'abbiamo potuto apprendere da vicino. Amy ci è cresciuta, mentre io l'ho osservato da un punto di vista più oggettivo".

In conclusione, Midge Maisel è un personaggio di finzione che incarna però delle storie reali. Così come Midge, anche la sua famiglia è puramente inventata, ma non mancano le figure ispirate a persone realmente esistite: Lenny Bruce, che nella serie è impersonato da Luke Kirby, è stato uno dei più celebri comici statunitensi, mentre la manager di Midge, Susie Myerson, è ispirata a Sue Menges, un'agente di talenti dell'epoca.

Dopo il debutto dei primi 2 episodi di The Marvelous Mrs. Maisel 4 su Amazon Prime Video, le prossime puntate usciranno a coppie nei prossimi venerdì: gli episodi 3 e 4 saranno disponibili in streaming dal 25 febbraio, le puntate 5 e 6 dal 4 marzo, mentre le ultime 2 usciranno venerdì 11 marzo. Per chi se lo fosse perso, date un'occhiata al trailer di The Marvelous Mrs. Maisel 4!