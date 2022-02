The Marvelous Mrs. Maisel, lo show Amazon rende omaggio a Brian Tarantina

La quarta stagione di The Marvelous Mrs. Maisel, appena approdata su Amazon Prime Video, rende omaggio al compianto attore di origini italo-americane: nel terzo episodio uscito oggi, i creatori dello show hanno ricordato l'attore che aveva interpretato il presentatore del Gaslight Club.

"Il Gaslight non sarà più lo stesso senza di te. Grazie Brian Tarantina per aver condiviso tutte queste risate": così lo show aveva ricordato l'interprete di Jackie quando giunse la notizia della morte di Brian Tarantina nel 2019.

Nella terza puntata della stagione 4 di The Marvelous Mrs. Maisel Amy Sherman-Palladino e Daniel Palladino hanno voluto omaggiare l'attore, salutandolo attraverso il personaggio che interpretava: nell'episodio, Susie (Alex Borstein) scopre che il collega del Gaslight è improvvisamente morto in seguito a un ictus e, troppo sconvolta per rimanere nell'appartamento che condividevano, si trasferisce temporaneamente da Midge.

"Le sue ultime parole sono state per te" le rivela Nancy, la sorella di Jackie, leggendole il lungo messaggio che le ha lasciato. Sconvolta, Susie affoga il suo dolore nell'alcol, per poi lanciarsi in un discorso tanto emotivo quanto duro di fronte alla sala vuota dove avviene la commemorazione.

La lunga collaborazione dei Palladino con Tarantina si è snodata nel corso degli ultimi vent'anni, inclusa la partecipazione dell'attore a una stagione della serie Una mamma per amica: "Per oltre 25 anni Brian Tarantina è stato nelle nostre vite" avevano dichiarato al tempo Amy e Daniel Palladino. "Ha fatto parte del primo pilot di Amy ed ha fatto parte di ogni progetto importante che abbiamo mai realizzato da quel momento. Con la sua voce e i suoi tempi riusciva a migliorare ogni scena".

Il ritorno in grande stile dello show Amazon con Rachel Brosnahan ha portato molti a chiedersi se The Marvelous Mrs. Maisel racconta una storia vera: i creatori hanno raccontato il mix tra realtà e fantasia che ha dato vita alla serie!