The Mentalist: che fine ha fatto il cast dello show? Scopriamolo!

Creato da Bruno Heller, che attualmente produce Gotham della Fox, The Mentalist ha seguito Patrick Jane, interpretato da Simon Baker, un consulente della CBI con una notevole esperienza nella risoluzione di casi utilizzando le sue incredibili capacità di osservazione, abilità da mentalista e un passato come sensitivo.

Lo spettacolo ruotava intorno alla ricerca del serial killer Red John che ha ucciso sua moglie e sua figlia. La trama di Red John si è conclusa nella prima metà della sesta stagione quando Jane ha finalmente scoperto la sua identità e lo ha ucciso. Ma lo spettacolo è continuato per una settima stagione più breve che chiuso le trame irrisolte. Il finale è andato in onda nel 2015, ma cosa stanno facendo oggi i membri del cast?

Partiamo proprio dal principale antagonista dello show, il serial killer soprannominato Red John, noto per aver ucciso almeno 28 persone (comprese la moglie e la figlia di Patrick Jane). Thomas McAllister, conosciuto come Red John, è stato interpretato da Xander Berkeley, apparso in soli cinque episodi nonostante fosse il cattivo principale dello show. Fino al 2018, Berkeley ha interpretato Gregory in The Walking Dead. Più recentemente ha recitato in Supergirl e MacGyver.

Il direttore della CBI Gale Bertram fece la sua prima apparizione in The Mentalist nella terza stagione. Sebbene all'inizio sembrasse favorevole ai metodi non ortodossi di Jane, cambiò tono quando Jane lo sospettò di un omicidio. Gale Bertram è stato interpretato da Michael Gaston, famoso per aver recitato in ruoli conniventi: il governatore Royce in Designated Survivor, il vicedirettore della CIA Carter in Blindspot e così via. Più recentemente, Gaston è apparso in The Man in the High Castle, dove ha interpretato uno dei protagonisti positivi. Altri crediti televisivi recenti per Gaston includono Treadstone, Power e Law & Order - Unità vittime speciali.

Lisbon e la sua squadra avevano sicuramente molti capi e nella seconda stagione una di questi è stata Madeline Hightower. Quest'ultima è stata interpretata da Aunjanue Ellis, che apparirà nella prossima serie della HBO Lovecraft Country, e recentemente ha recitato nella miniserie Netflix When They See Us. Da poco Ellis è tornata in Designated Survivor come Vice Presidente Ellenor Darby.

J.J. LaRoche è arrivato nella terza stagione come nuovo capo della Professional Standards Unit della CBI, incaricato di indagare sulla morte di un membro della rete di Red John. LaRoche si dimostrò rapidamente l'uguale intellettuale di Jane, oltre che bizzarro e socialmente goffo, il che lo rese uno dei personaggi secondari più intriganti e divertenti di The Mentalist. LaRoche divenne celebre per la sua parlantina monotona e lo sguardo caratterizzato da strani movimenti oculari e questo perché all'attore Pruitt Taylor Vince è stata diagnosticata una patologia che fa muovere involontariamente gli occhi. Recentemente, Pruitt Taylor Vince è apparso in Agents of S.H.I.E.L.D. nei panni di Grill ed è stato lo spietato sorvegliante di Lighthouse. Ha anche recitato in The Blacklist.

Nella sesta stagione, la storia si è trasferita da Sacramento, in California, ad Austin, in Texas, a seguito dello scioglimento della CBI e dei due anni di esilio di Jane in Venezuela. L'FBI ha chiesto con riluttanza l'aiuto di Jane per un caso, ma prima di dire di sì, Patrick ha fornito loro un elenco di richieste: la prima è che avrebbe lavorato direttamente con Teresa Lisbon. Ben presto, Jane, Lisbon e Cho iniziarono a lavorare per l'FBI con alcuni nuovi colleghi. Uno degli agenti della loro nuova squadra era Jason Wiley, noto anche come Coyote. L'agente Wiley era un esperto di computer interpretato da Joe Adler. Recentemente Adler è apparso in un episodio di The Good Doctor, ma ha anche avuto un ruolo ricorrente in Grey's Anatomy nei panni del Dr. Isaac Cross.

L'agente Wayne Rigsby, interpretato da Owain Yeoman, era un agente senior della squadra di Lisbon che lavorava spesso con Kimball Cho e Grace Van Pelt. L'attore Owain Yeoman, dopo il suo saluto a The Mentalist, ha interpretato Benedict Arnold in TURN: Washington’s Spies, ed è stato recentemente un personaggio regolare nella serie poliziesca della ABC Emergence.

L'agente CBI Grace Van Pelt era specializzata in computer e hacking ed è stata famosa per essere entrata subito in conflitto con Jane sull'esistenza di "veri sensitivi". Grace Van Pelt è stata interpretata da Amanda Righetti, che di recente ha recitato nella serie di fantascienza di USA Network Colony.

Il detective Kimball Cho è il membro calmo e raccolto della squadra, che di solito non mostra alcuna emozione. È quasi sempre comicamente serio e aveva alcune delle uscite più divertenti. Cho è stato interpretato da Tim Kang, che attualmente recita nel remake di Magnum P.I. della CBS. Ha anche recitato nella serie Marvel di Cloak & Dagger.

Il partner e capo di Patrick Jane alla CBI, l'agente Teresa Lisbon, è stata interpretata dall'attrice Robin Tunney. All'inizio, Lisbon non era contenta che Jane si occupasse delle sue pratiche, ma poi tra di loro è nata una certa complicità. Nel 2019, Robin Tunney è tornata in TV in un ruolo da protagonista nel dramma legale della ABC The Fix. Purtroppo per i fan, The Fix è stata cancellata dopo una singola stagione di 10 episodi.

Concludiamo questo elenco con il protagonista di The Mentalist Simon Baker che ha interpretato il mentalista Patrick Jane. Di lui vi avevamo parlato in un apposito articolo, ma brevemente possiamo dire che ha recentemente interpretato il protagonista di High Ground, un film australiano ambientato negli anni '30. Ha anche recitato al fianco di Sarah Jessica Parker nel film drammatico romantico del 2018 Here and Now, e ha diretto / interpretato il film drammatico indipendente del 2017 Breath, ma non ha ancora interpretato un altro ruolo televisivo dalla fine di The Mentalist.

Avete mai notato questi attori? Vi lasciamo alle 5 star che forse non avete mai osservato attentamente in The Mentalist.