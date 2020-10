The Middle: i migliori 5 episodi della divertente serie televisiva

The Middle è un ritratto caloroso, ben eseguito e dettagliato di una famiglia che lotta per far fronte alle esigenze della vita quotidiana in una fase di recessione economica.

La mamma Frankie (Heaton) mantiene la vita domestica più o meno tranquilla insieme alla sua famiglia composta dal laconico papà Mike (Neil Flynn), il figlio maggiore Axl (Charlie McDermott), la dolce e strana Sue (Eden Sher) e il bambino intelligente Brick (Atticus Shaffer).

Ciò che distingue davvero The Middle da altri spettacoli del suo genere è il suo cast impeccabile, ma anche le tematiche trattate e il modo in cui vengono descritte. Scopriamo insieme quali sono i 5 episodi che non andrebbero assolutamente persi:

I vicini di casa (stagione 1, episodio 12): la vicina da incubo Rita Glossner e i suoi tre figli incontrollabili hanno terrorizzato gli Heck per anni. Quando Frankie cerca di insegnare a Brick a calciare un pallone e riesce a lanciarlo oltre il muro dei Glossner, è tempo di affrontare le loro paure a testa alta. Frankie, tuttavia, va a comprare una nuova palla piuttosto che parlare con Rita. L'impavida Sue e la sua amica Carly affrontano i ragazzi Glossner armate di boombox e si lanciano in mosse di arti marziali, con la colonna sonora di Kung Fu Fighting. In questo episodio si possono osservare tutte le caratteristiche peculiari della serie portate avanti per ben nove stagioni. Scambio culturale (stagione 2, episodio 5): come al solito, è il consiglio della supermamma Rita Donahue che dà a Frankie un'idea per il suo ultimo programma di miglioramento. Il resto della famiglia non è assolutamente entusiasta della prospettiva di ospitare uno studente giapponese, ma Frankie è irremovibile. Il tranquillo Takayuki si rivela però difficile da gestire e anche il colto Brick non riesce a mettersi in contatto con lui. In preda alla disperazione, gli Heck intraprendono un viaggio nella rustica contea di Brown con il loro ospite. Quando, inevitabilmente, l'auto si rompe e tutto precipita nel caos, Takayuki rivela un talento nascosto per il tuttofare. Questo episodio mostra l'imbarazzo degli scontri culturali con effetti esilaranti. L'inestimabile colpo di scena finale di Takayuki, tornato a casa in Giappone che mostra segni preoccupanti di aver imparato troppo da Axl e Brick, è il finale perfetto. Chiamatemi Suki! (stagione 3, episodio 21): l'elenco delle guest star della serie è stato impressionante, ma Whoopi Goldberg è in cima alla lista. Interpreta la timida consigliera di Jane Marsh, il cui consiglio è richiesto da Sue dopo l'ennesima umiliante battuta d'arresto quando è stata esclusa dall'annuario scolastico. Jane, si scopre, è uno spirito affine alle prese con i propri sentimenti di isolamento, ma l'impavido ottimismo di Sue le dà una scossa di energia. Nessuno metterà Sue all'angolo d'ora in poi, e lo stesso vale per il suo premuroso mentore. È senza dubbio uno degli episodi più belli dello show, che percorre la linea sottile tra commedia e pathos con passo sicuro, assicurandosi che ciascuno dei suoi attori chiave abbia il proprio momento sotto i riflettori. Il matrimonio (stagione 3, episodio 24): il rapporto di Mike con suo fratello maggiore Rusty non è mai facile, ma nel finale della terza stagione hanno iniziato a trovare dei punti di collegamento. Ecco perché lui e Frankie sono felicissimi di apprendere che Rusty, con loro sorpresa, sta per sposarsi. Quel piacere svanisce un po' quando scoprono che la loro casa sarà il luogo del matrimonio. Neil Flynn e Norm Macdonald sono perfetti nei panni dei fratelli non corrispondenti, mentre il discorso di Mike al matrimonio porta sia risate che lacrime. Dalla rivelazione che il vero nome di Rusty è Orville (Mike stesso lo ha scoperto solo quando è stato letto in tribunale) alle buffonate di Axl e dei suoi due amici incredibilmente stupidi che tentano di rimuovere un ceppo d'albero dal giardino di un uomo anziano per un lavoro estivo, la terza stagione termina una fantastica serie di episodi di alto livello. Life Skills (stagione 4, episodio 11): uno degli aspetti più interessanti di The Middle è la sua enfasi sulla ricerca di un posto per tutti in una comunità. Senza un accenno di buonismo o troppo paternalismo, lo spettacolo riesce a trovare il suo umorismo nelle frustrazioni e nelle tristezze quotidiane senza mai deridere coloro che stanno attraversando tali esperienze. I problemi sociali di Brick e le difficoltà di adattamento a scuola sono sempre stati trattati con immensa sensibilità, e uno degli esempi più toccanti di questo tema è proprio Life Skills. Quando la scuola lo indirizza dal terapeuta Dr. Fulton (Dave Foley), Brick si trova costretto a difendere la sua visione della vita. Dopo tutto, cosa c'è di così bello nell'essere un bambino?

Purtroppo lo spin-off di The Middle non verrà realizzato. Inoltre anche la nona stagione di The Middle è stata ufficialmente l'ultima.