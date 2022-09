The Midnight Club: una foto dello show di Mike Flanagan mostra il cast (quasi) al completo

Si è rinnovata ancora una volta la collaborazione tra Mike Flanagan e Netflix. Dopo Midnight Mass e The Haunting, il produttore ha creato una nuova serie per lo streamer: si tratta di The Midnight Club, adattamento dell'omonima opera di Christopher Pike. Adesso è arrivata una nuova immagine della serie che ci presenta il cast!

La foto in questione è stata pubblicata da Empire, accompagnata da alcune dichiarazioni dello stesso Flanagan. "Una delle cose su cui ci siamo concentrati era che gli spettatori più giovani potessero gestire le paure", dice Flanagan a Empire, indicando che il terrore della sua ultima serie di certo non è stato reso più soft per il pubblico più giovane. "[Pike] Ha scritto alcune cose piuttosto avanzate per i suoi lettori più giovani, e non era di certo raro che i suoi personaggi adolescenti morissero, in modo piuttosto scioccante" ha proseguito. "I suoi libri erano pieni di cose che trovavo davvero eccitanti, elettrizzanti e oscure".

Il produttore si è detto "drogato" dei libri di Pike, e ha rivelato anche di aver diretto alcuni degli episodi dello show. Con lui, a curare la regia degli episodi rimanenti, c'è un certo numero di registi abbastanza noti: Emmanuel Osei-Kuffour, Axelle Carolyn, Viet Nguyen, Morgan Beggs e Michael Fimognari.

E voi, siete in attesa della serie? Fatecelo sapere nei commenti. Intanto ecco il teaser di The Midnight Club.