The Midnight Club: Mike Flanagan apre ad una seconda stagione!

Dopo i successi di The Haunting e di Midnight Mass, Mike Flanagan è tornato su Netflix con il suo nuovo show horror, di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di The Midnight Club. A differenza delle precedenti, la serie non è antologica, ma nonostante questo non sappiamo ancora se continuerà con una seconda stagione.

Nella sua ultima intervista con Collider, Flanagan ha parlato di The Midnight Club e della possibilità di vedere una seconda stagione:

“Questa è la prima volta che progettiamo qualcosa in modo che possa continuare, ed è strano. È un'atmosfera completamente nuova perché vuoi che la stagione si concluda e sia soddisfacente, ma devi lasciare alcune cose aperte in modo che le persone possano voler tornare, quindi la trattativa è complicata. E, sai, di solito, abbiamo finito con uno spettacolo [e] possiamo parlarne. È nel passato. Con questo, non abbiamo idea se tornerà o se faremo di più, quindi è tutto molto ricco di suspense per noi. Possiamo sperimentare la tensione per un cambiamento. È divertente."

Riguardo ad un possibile salto temporale nella prossima stagione, il regista ha dichiarato:

“Non ci sarebbe un gran salto temporale. A molti dei nostri personaggi non rimarrebbe molto tempo, quindi ripartiremmo dal punto in cui ci siamo lasciati".

E voi vorreste vedere una seconda stagione? In attesa di nuovi aggiornamenti, vi ricordiamo che The Midnight Club è entrato nel Guinnes dei primati!