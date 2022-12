The Midnight Club, Mike Flanagan: 'Ecco perché Netflix ha cancellato la serie'

In seguito alla notizia della cancellazione di The Midnight Club da parte di Netflix dopo appena una stagione, Mike Flanagan era intervenuto su Tumblr per rispondere alle domande lasciate in sospeso dalla serie, svelando quello che sarebbe successo nell'eventuale seconda stagione. Ora, l'autore ha provato a spiegare il motivo della cancellazione.

Poiché la notizia del passaggio di Mike Flanagan agli Amazon Studios e la cancellazione di The Midnight Club sono state annunciate a breve distanza l'una dall'altra, Deadline ha chiesto a Flanagan se la sua scelta di allontanarsi da Netflix sia stata un fattore determinante nella decisione di cancellare la serie. "Oh, no, non credo che sia stata una reazione alla nostra partenza", ha risposto Flanagan. "Siamo molto delusi. Naturalmente, si vuole sempre che uno show che si è progettato per durare più stagioni vada avanti".

Flanagan e la Intrepid Pictures di Trevor Macy hanno trascorso gli ultimi quattro anni con un accordo globale per la produzione di show originali per Netflix. Durante questo periodo, hanno notato dei cambiamenti nella strategia e nell'approccio dell'azienda al lancio dei nuovi show. Pur avendo fiducia nella serie, Flanagan sapeva che dal punto di vista concettuale sarebbe stato più difficile convincere il pubblico a seguirla:

"Quando abbiamo accettato di lavorare a The Midnight Club, l'intera società era molto diversa. Credo che entrambi riteniamo di poter dire che uno show del genere, che pensavamo fosse innovativo e più difficile da classificare, avrebbe richiesto una promozione piuttosto robusta per decollare correttamente, e la strategia di Netflix per la promozione di nuovi show è cambiata parecchio. Quindi non siamo rimasti del tutto sorpresi".

Mike Flanagan ha poi spiegato le motivazioni che lo hanno spinto a condividere pubblicamente i piani per la Stagione 2 di The Midnight Club, affermando di sapere come ci si sente quando si viene privati di una chiusura:

"Amo così tanti show che sono stati cancellati nel corso degli anni, e non ho mai avuto una chiusura con quelle storie, non ho mai avuto modo di vedere come finivano. Perciò era molto importante per noi mettere a disposizione dei fan la possibilità di vedere cosa avremmo fatto".

Nonostante l'accordo con Amazon, Flanagan e Netflix distribuiranno nel 2023 il loro ultimo progetto insieme, ovvero l'adattamento seriale di The Fall of the House of Usher, tratto da Edgar Allan Poe. Come parte del nuovo accodo con Amazon, invece, Flanagan lavorerà alla serie di The Dark Tower.