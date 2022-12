The Midnight Club: Mike Flanagan risponde alle trame irrisolte dopo la cancellazione!

A sorpresa, Netflix ha cancellato The Midnight Club dopo una sola stagione. Visto che la tanto chiacchierata seconda stagione della serie tv di Mike Flanagan non vedrà mai la luce, il creatore di Hill House si è rivolto a Tumblr per fare chiarezza su alcune vicende della trama non ancora concluse.

"Innanzitutto, la dottoressa Stanton è in realtà la figlia del leader del culto Paragon, Aceso. Il suo soprannome era Athena, ha scritto il diario Paragon che Ilonka ha trovato nella prima stagione. Ha aiutato i bambini a scappare e poiché faceva parte del culto durante la sua adolescenza, aveva il tatuaggio. Erano le sue iniziali, che Ilonka ha poi trovato scolpite nell'albero nella prima stagione (il suo nome da nubile era Georgina Ballard, da cui le iniziali G.B. trovate scolpite nell'albero)."

Flanagan, che ha lasciato Netflix per firmare un accordo con Prime Video, ha continuato: "Indossa una parrucca alla fine della prima stagione non per un motivo sinistro, ma perché sta facendo la chemio. La dottoressa Stanton ha il cancro. Ha aiutato così tante persone ad affrontare la malattia e ora deve affrontare la sfida lei stessa. Il suo trattamento avrebbe avuto successo e lei sarebbe andata in remissione. Sarebbe stato un arco molto introspettivo per la Stanton".