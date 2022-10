The Midnight Club, Mike Flanagan spiega: 'Ecco perché non è la Stagione 3 di The Haunting'

The Haunting of Hill House e Bly Manor di Mike Flanagan hanno entrambi preso in prestito storie da Shirley Jackson e Henry James rispettivamente per onorare quegli autori, portando alcuni spettatori a chiedersi perché The Midnight Club, che funge da tributo simile a Christopher Pike, debba essere considerato una terza stagione di The Haunting.

Mike Flanagan, però, non potrebbe essere più in disaccordo. Secondo l'autore, ciò che rende unica la sua serie The Haunting è che entrambe le stagioni sono basate sulla letteratura horror, principalmente sui fantasmi, e che sono state precedentemente adattate. Questo chiarisce anche il motivo per cui nemmeno la prossima The Fall of the House of Usher non rientra nell'ambito di The Haunting ed è un adattamento a sé stante.

"È la prima volta che mi passa per la testa!". Ha scherzato Flanagan durante un evento stampa, parlando del motivo per cui The Midnight Club non è stata una terza stagione della sua serie antologica horror, come riportato da TVLine. "La nostra idea di The Haunting è che abbiamo sempre voluto che si basasse principalmente su un classico della letteratura horror, e idealmente su qualcosa che è già stato adattato in precedenza e con cui possiamo fare qualcosa di diverso".

Flanagan ha continuato: "Quando pensiamo a The Haunting, pensiamo ad autori come [Edgar Allan] Poe e [Charles] Dickens, contemporanei che si collocano più nel mondo di Henry James e Shirley Jackson. L'altro criterio è che deve riguardare principalmente i fantasmi. La questione è emersa con The Fall of the House of Usher, perché era basato su Poe. Ma non è una storia di fantasmi e quindi non c'è nessuna presenza ("haunting"). [The Midnight Club] è sempre stato una cosa a sé".

Il produttore Trevor Macy ha aggiunto: "Non tutto è The Haunting. Ci siamo confrontati parecchio su questo punto perché sarebbe fantastico farne un altro, ma bisogna essere rigorosi su ciò che lo è e ciò che non lo è".

Su queste pagine trovate già la nostra recensione di The Midnight Club. A voi ha convinto? Ditecelo nei commenti!