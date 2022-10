The Midnight Club è su Netflix: 5 cose da sapere sulla nuova serie horror di Mike Flanagan

Dopo aver ammirato il primo trailer di The Midnight Club è il momento di fare sul serio, dato che la nuova serie tv horror creata dall'acclamato autore Mike Flanagan debutta oggi 7 ottobre in esclusiva sulla piattaforma di streaming on demand Netflix.

Per prepararvi alla visione, abbiamo preparato per voi un elenco di 5 cose da sapere su The Midnight Club. Le trovate come sempre nell'elenco qui sotto:

La storia di The Midnight Club è ambientata nella magione di Brightcliffe Hospice, un casa di accoglienza per adolescenti malati terminali. La protagonista Elonka viene accolta dagli altri ragazzi che già pernottano da più o meno tempo nella struttura, e viene iniziata al 'club di mezzanotte', un rito in cui i ragazzi e le ragazze di Brightcliffe si riuniscono in biblioteca ogni notte a mezzanotte per raccontarsi a vicenda storie spaventose. Ogni episodi, oltre a sviluppare la trama principale, come fosse una sorta di portmanteau film includerà anche la messa in scena delle storie raccontate dai protagonisti, mentre il gruppo fa un patto e giura che chi tra loro morirà per primo dovrà tornare dall'oltretomba per contattare gli altri. Una storia originale? - No, The Midnight Club non è una storia originale. La nuova serie Netflix è basata sull'omonimo romanzo di Christopher Pike, pubblicato per la prima volta nel 1994.

Chi è Mike Flanagan - Tra i principali autori di horror attivi attualmente, Mike Flanagan è noto per gli adattamenti di Stephen King Il gioco di Gerald, realizzato sempre per Netflix, e il sequel di Shining Doctor Sleep, con protagonista Ewan McGregor. In esclusiva per la piattaforma di streaming ha firmato anche le serie tv horror Hill House, Bly Manor e il suo capolavoro Midnight Mass, una più acclamata dell'altra. A differenza di questi tre progetti, però, in The Midnight Club Flanagan figura come creatore della serie, co-autore delle sceneggiature di tutti gli episodi e regista delle prime due puntate, con le altre affidate ad un team di registi composto da Michael Fimognari,Emmanuel Osei-Kuffour Jr., Axelle Carolyn, Viet Nguyen e Morgan Beggs.

Ci sarà una stagione 2? - Al momento della stesura di questo articolo né Netflix né Mike Flanagan si sono ancora pronunciati sul futuro di The Midnight Club, ma il finale a dir poco aperto dell'ultimo lascia intendere...qualcosa che preferiamo tenere segreto, al momento, perché si tratterebbe di spoiler.

The Midnight Club esce oggi su Netflix: quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti.