The Midnight Club, Netflix cancella il successo di Mike Flanagan dopo una sola stagione!

Netflix ha deciso ufficialmente di cancellare, dopo solo una stagione, la serie The Midnight Club. La decisione di cancellare lo show è stata associata al passaggio di Mike Flanagan e Trevor Macy, i due produttori esecutivi, ad Amazon Studios. The Midnight Club era basata sull'omonimo romanzo di Christopher Pike.

La trama di The Midnight Club riguarda due adolescenti malati terminali che vivono al Brightcliffe Hospice, una dimora spettrale piena di segreti.



La prima stagione, composta da 10 episodi, ruota attorno ad un gruppo di cinque giovani uomini e donne che si ritrovano a mezzanotte e raccontano storie di intrighi e orrori. Una notte il gruppo decide di fare un patto: il primo che morirà farà ogni sforzo per contattare gli altri dall'oltretomba. Mike Flanagan aveva aperto ad una seconda stagione di The Midnight Club, ma la notizia della cancellazione accantona (forse) definitivamente quest'ipotesi.



L'autore è noto per aver creato alcune delle serie tv più apprezzate su Netflix, da The Haunting, con le due stagioni Hill House e Bly Manor, e di recente Midnight Mass.

Meno fortuna ha avuto The Midnight Club, che lo streamer ha deciso di cancellare dopo la prima stagione.



Il cast della serie è composto da Iman Benson, Heather Langenkamp e Zach Gilford. Scoprite su Everyeye la recensione di The Midnight Club. Funziona la nuova serie di Mike Flanagan?