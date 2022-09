The Midnight Club, il regista anticipa: "Ci saranno cyborg, alieni, demoni e assassini"

A un anno di distanza dal successo di Midnight Mass, Mike Flanagan è pronto al ritorno sulla piattaforma digitale Netflix con la sua nuovissima creatura: The Midnight Club. La serie debutterà in streaming il 7 ottobre prossimo e in un nuovo video dietro le quinte Flanagan ha potuto anticipare qualche dettaglio sui personaggi che vedremo ritratti.

Un nuovo video dietro le quinte di Netflix mostra non solo uno sguardo alla realizzazione dello show, ma anche alcuni dettagli inediti su ciò che accadrà nella storia, come ad esempio il fatto che tutti gli attori faranno il doppio lavoro nel corso della serie.

"The Midnight Club è la storia di questi giovani in un ospizio che stanno per morire", dice Flanagan nel video. "L'idea centrale di The Midnight Club è che si incontrano di notte per raccontarsi delle storie. Le nostre storie del livello A sono tutto ciò che accade all'interno dell'ospizio stesso. Le nostre storie del livello B, le storie autoconclusive che i ragazzi si raccontano, sono di ampio respiro: fantasmi, streghe, mostri, lupi mannari, cyborg, alieni, demoni, assassini... Questo lo rende un perfetto parco giochi per i registi".

Flanagan ha proseguito: "Christopher Pike ha scritto The Midnight Club. Sono un suo fan fin da quando ero bambino. È stato un mio progetto da sogno, un modo per vedere tante delle storie che abbiamo amato da piccoli prendere vita sullo schermo". I fan di Christopher Pike potranno assistere a una celebrazione del suo lavoro. Non si tratta di una sola storia. È un'immersione nel mondo delle sue opere".

La serie è tratta dall'omonimo romanzo del 1994 e da altre opere di Christopher Pike ed è ambientato in una struttura per giovani malati terminali: i protagonisti sono otto pazienti che si riuniscono ogni notte a mezzanotte per raccontarsi storie, e stringono un patto tra loro... il prossimo di loro a morire manderà al gruppo un segnale dall'aldilà.

A differenza di Hill House, Bly Manor e dell'acclamata Midnight Mass, The Midnight Club non è stata interamente scritta e diretta da Mike Flanagan, ma è stata arricchita dai contributi di numerosi altri registi, tra cui Viet Nguyen (Lucifer, Le terrificanti avventure di Sabrina), Axelle Carolyn (Creepshow, The Haunting of Bly Manor), Morgan Beggs (C'era una volta, Smallville), Emmanuel Osei-Kuffour (Black Box) e Michael Fimognari (direttore della fotografia di The Haunting of Hill House).



Su queste pagine potete recuperare il trailer di The Midnight Club, in arrivo su Netflix il 7 ottobre 2022.