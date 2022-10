The Midnight Club: la nuova serie Netflix di Mike Flanagan è già nel Guinness dei primati!

Nel giorno in cui The Midnight Club fa il suo esordio su Netflix, la serie creata da Mike Flanagan è già entrata in un albo piuttosto prestigio: quello del Guinness World Record. La serie composta da 10 episodi è tratta dall'omonimo romanzo del 1994 e da altre opere di Christopher Pike ed è ambientato in una struttura per giovani malati terminali.

Ebbene sì, ieri, presso la sede di Netflix a New York, il creatore della serie Mike Flanagan e il suo team creativo hanno ricevuto un certificato in onore del nuovo record di 21 jump scare. Questo è avvenuto solamente un giorno prima che la sua nuova serie, The Midnight Club, facesse il suo debutto sulla piattaforma digitale.

Flanagan non è un vero e proprio fan dei jump scares, ma ha deciso di mettere a tacere coloro che gliene chiedevano a gran voce di più, esagerando con la nuova serie. "Ho pensato: 'Li faremo tutti insieme, e se lo faremo bene, un jump scare sarà reso insignificante per il resto della serie'. Lo distruggerà. Lo uccideremo finché non sarà morto, ma non è successo. Hanno detto: "Fantastico! Altri [jump scare]!".

Come detto, la serie è tratta dall'omonimo romanzo del 1994 e da altre opere di Christopher Pike ed è ambientato in una struttura per giovani malati terminali: i protagonisti sono otto pazienti che si riuniscono ogni notte a mezzanotte per raccontarsi storie, e stringono un patto tra loro... il prossimo di loro a morire manderà al gruppo un segnale dall'aldilà.

"Per tutta la mia carriera ho completamente insultato i jump scares come concetto, e volevo assicurarmi che fosse appuntato anche a me, tanto quanto lo è allo show, a Netflix e a tutti noi che abbiamo inflitto questo a tutti", ha detto Flanagan. "Ora ho il mio nome nel Guinness dei primati per i jump scares, il che significa che la prossima volta che riceverò una nota potrò dire: 'Sapete, come attuale detentore del record mondiale per i jump scares, non credo che ce ne sia bisogno qui'".

Su queste pagine potete recuperare il trailer di The Midnight Club, da oggi disponibile su Netflix.