The Midnight Club, ecco teaser e data d'uscita della serie di Mike Flanagan!

Il matrimonio tra Netflix e Mike Flanagan non sembra conoscere crisi: la collaborazione tra autore e piattaforma prosegue a gonfie ve e, dopo i successi di The Haunting of Hill House, The Haunting of Bly Manor e Midnight Mass, è pronta a partorire questa The Midnight Club che già desta la curiosità dei fan.

Dopo aver annunciato il cast di The Midnight Club poco più di un anno fa, però, Netflix si era chiusa nel silenzio per quanto riguarda l'avanzamento dei lavori del nuovo show tratto dall'omonimo romanzo young adult di Christopher Pike: un silenzio durato, come prevedibile, fino alla Geeked Week partita questo pomeriggio.

Pochi minuti fa, infatti, Netflix ha finalmente rilasciato il trailer di The Midnight Club, in cui vediamo i nostri protagonisti dar vita a quello che sembrerebbe uno strano rito: la storia del libro, ricordiamo, segue le avventure di alcuni ospiti di una strana struttura ospedaliera abituati ad incontrarsi a mezzanotte per raccontare storie di paura. I ragazzi stringono però un patto: il primo di loro a morire dovrà far sì che gli altri comunichino con l'aldilà.

Cosa ve ne pare? Quanta voglia avete di dare un'occhiata al nuovo lavoro partorito dall'unione Netflix/Flanagan? Diteci la vostra nei commenti! The Midnight Club, ricordiamo, uscirà su Netflix il prossimo 7 ottobre!