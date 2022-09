The Midnight Club: primo trailer per la nuova serie Netflix dal creatore di Midnight Mass

Dopo il teaser di The Midnight Club, l'acclamato autore horror Mike Flanagan è pronto a tornare su Netflix con una nuova serie televisiva, che si è finalmente mostrata nel primo trailer ufficiale.

La serie tv è tratta dall'omonimo romanzo del 1994 e da altre opere di Christopher Pike ed è ambientato in una struttura per giovani malati terminali: i protagonisti sono otto pazienti che si riuniscono ogni notte a mezzanotte per raccontarsi storie, e stringono un patto tra loro... il prossimo di loro a morire manderà al gruppo un segnale dall'aldilà.

A differenza di Hill House, Bly Manor e dell'acclamata Midnight Mass, The Midnight Club non è stata interamente scritta e diretta da Mike Flanagan, autore che aveva già collaborato con Netflix per l'adattamento di Stephen King Il gioco di Gerald e si era fatto apprezzare con l'ambizioso sequel di Shining Doctor Sleep. Netflix ha rivelato il trailer ufficiale di The Midnight Club: oltre a Flanagan, infatti, la serie è stata arricchita dai contributi di numerosi altri registi, tra cui Viet Nguyen (Lucifer, Le terrificanti avventure di Sabrina), Axelle Carolyn (Creepshow, The Haunting of Bly Manor), Morgan Beggs (C'era una volta, Smallville), Emmanuel Osei-Kuffour (Black Box) e Michael Fimognari (direttore della fotografia di The Haunting of Hill House).

La serie esordirà su Netflix dal 7 ottobre: quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti.