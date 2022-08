The Midnight Club: le ultime novità dal set di Netflix

Dopo l'uscita del teaser di "The Midnight Club" di qualche mese fa, oggi nuovi attesi dettagli sono stati resi noti da Vanity Fair. La serie tv, diretta da Mike Flanagan, sarà in uscita il prossimo autunno su Netflix.

Basata sull'omonimo romanzo del 1994 di Christopher Pike la serie tv "The Midnight Club" si arricchisce di nuovi dettagli ed immagini inedite dal set. Attraverso le pagine di Vanity Fair il regista ha infatti svelato ulteriori novità, mettendo fine ad un estenuante silenzio durato mesi.

I creatori dello show, insieme a Pike, hanno reso noti inediti retroscena relativi all'adattamento del libro e alle sue numerose implicazioni ed ispirazioni. Notizie, queste, che non fanno che alimentare l'aspettativa dei fan e dei più curiosi.

Riassunta dalla stessa Netflix come la storia misteriosa di 8 ragazzi, membri del Club di Mezzanotte, che si incontrano per raccontare storie spaventose e soprannaturali, verrà portata sullo schermo da giovani attori e nomi noti. Dall'annuncio del cast di "The Midnight Club", avvenuto più di un anno fa, tra i tanti spiccavano i nomi di: Heather Langenkamp, Zach Gilford e Samantha Sloyan.

Ai fan non resta che attendere ancora qualche altro mese prima di poter esplorare con eccitazione il mondo horror di questo misterioso club di ragazzi.