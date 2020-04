The Midnight Gospel: nuovo trailer per la pazza serie dal creatore di Adventure Time

Con il primo trailer di The Midnight Gospel ci aveva dato un'idea del mood della serie Netflix, e ora possiamo approfondire la nuova visione di Pendleton Ward, già autore dell'esilarante Adventure Time.

Questa volta però le tematiche trattate sono decisamente più mature e, come si può leggere nella pagina Facebook di Netflix, The Midnight Gospel "esplora tutta la roba strana e folle che non poteva esserci in una cartone animato per bambini".

Una definizione molto precisa: se osserviamo lo psichedelico video, ci accorgiamo che verranno messi in scena una serie infinita di temi come la morte, la sessualità, il senso della vita, e probabilmente l'utilizzo di droghe. Non mancano scene violente e imbarazzanti, il tutto in maniera irriverente e spassosa, per lo meno per chi non soffre di crisi epilettiche: i colori sono infatti molto sgargianti e colpiscono lo spettatore in maniera piuttosto irruenta.

Il protagonista sarà Clancy, un viaggiatore dello spazio fannullone che vive in una dimensione parallela in cui è diffuso l'utilizzo di simulatori in grado di catapultare chiunque in degli universi alternativi. I bizzarri personaggi che Clancy incontrerà entreranno a far parte del suo podcast spaziale, chiamato appunto The Midnight Gospel.

Ci saranno in tutto otto episodi e usciranno il 20 aprile 2020 su Netflix per la felicità degli amanti di Adventure Time.